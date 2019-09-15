Американка получила в подарок кольцо из человеческой кости

Жительница американского штата Северная Каролина Бриттани Рассел получила необычный подарок от своего мужа — кольцо из человеческой кости. О своём новом украшении она рассказала в "Фейсбуке".

Девушка уверяет, что кольцо вручную сделано из человеческой кости. Она попросила пользователей соцсети оценить подарок её мужа.

— Возможно, кто-то из вас видел моё обручальное кольцо, и, думаю, вы согласитесь, что это мне подходит гораздо больше, — написала она.

Некоторые подписчики оценили подарок и признали, что кольцо и правда подходит к образу Рассел: у девушки много татуировок, тоннели в ушах и пирсинг в носу. Однако большинство испытало шок при виде такого кольца.

Один из пользователей отметил, что напуган тем, что хозяйку кольца совершенно не волнует, из какой части тела сделан подарок. Некоторые даже обвинили Рассел в неуважении к покойным.

— То, что кто-то берёт то единственное, что осталось от мёртвого человека, единственное подтверждение, что он жил на Земле, и превращает в чёртово украшение — это неуважение. Мне стыдно за тебя, автор, — признался один из пользователей.

Ранее интересный подарок лидерам стран "Большой семёрки" сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подарил коллегам часы из океанического мусора.