Ученицу выгнали из школы за то, что она не помещалась в форму

Школьницу из британского города Портчестер отстранили от занятий из-за того, что она не смогла найти себе подходящую по размеру школьную форму. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно журналистам, 14-летняя Када Джонс училась в школе с обязательной школьной формой, однако из-за весьма нестандартных пропорций на неё налезал только форменный пиджак, тогда как юбку девочка надевала свою, но точно такого же цвета.

Она делала так не первый год, и до этого проблем не возникало, но после нескольких дней 10-го класса к ней подошёл один из преподавателей и сделал замечание. Девочке поставили ультиматум: либо она надевает школьную форму как положено, либо отправляется обучаться на дому.

Мать школьницы, 54-летняя Карлин Джонс, недоумевает, почему её дочь, которая выглядит не "как панк-рокер или что-то ещё", не допускают до занятий. Женщина также заявила, что внешний вид дочери не связан с состоянием её здоровья, с которым у неё всё в порядке.

В свою очередь директор учебного заведения пояснил, что суть претензии не только в том, что девочка ходит в юбке, на которой не изображён герб школы, но и в том, что этот элемент одежды должен быть несколько длиннее. Он отметил, что сейчас ведутся поиски униформы, которая устроила бы обе стороны.