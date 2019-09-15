Ространснадзор проверяет перевозчика после ДТП с автобусом под Ярославлем

Ространснадзор начал проверку деятельности акционерного общества "Ярославское автотранспортное предприятие" после того, как его автобус попал в смертельную аварию под Ярославлем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

— Ространснадзор приступил к проверке пассажироперевозчика АО "Ярославское АТП", — рассказали в ведомстве.

В субботу около 11:00 в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области рядом с деревней Заячий-Холм произошло ДТП: столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Жертвами аварии стали восемь человек, в том числе и оба водителя. Ещё 29 человек получили ранения. Возбуждены уголовные дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".