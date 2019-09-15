СМИ: Один человек погиб при стрельбе в Канаде

Нескольких человек объявили в розыск, однако пока полиция не сообщает точное количество злоумышленников.

Один человек погиб, ещё пять получили ранения при стрельбе в канадском городе Миссиссога, провинция Онтарио. Об этом сообщил телеканал CBC.

Трагедия произошла в субботу вечером на одной из улиц города. Сотрудники полиции, прибыв на место стрельбы, обнаружили убитого мужчину, а также пятерых раненых, в числе которых женщина и двое подростков.

Несколько человек объявили в розыск, однако пока полиция не сообщает точное количество стрелков. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей происшествия. Район, где неизвестные открыли огонь, оцеплен.

Ранее сообщалось о стрельбе в Нидерландах, в результате которой жертвами стало не менее трёх человек.