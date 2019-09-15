Самого опытного российского космонавта исключили из отряда

Однако сам Фёдор Юрчихин признавался, что с удовольствием отправился бы в экспедицию.

Самого опытного из нынешних космонавтов Фёдора Юрчихина исключили из отряда, сообщает РИА "Новости". Это решение приняла главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов.

Такую информацию агентству подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Он заявил, что решение комиссии окончательное, отвечая на вопрос, сможет ли Юрчихин вернуться, если устранит замечания.

Ранее в интервью агентству сам Юрчихин признался, что у медкомиссии возникли вопросы к его здоровью. Однако сам космонавт заверил, что хотел бы отправиться в короткую, но интересную экспедицию. Например, облететь Луну.