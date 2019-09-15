Украинский экс-чиновник заявил, что приватизация ж/д приведёт к катастрофе

Он напомнил, что нечто подобное уже происходило в латиноамериканских странах и привело к плохим последствиям.

Приватизация украинской железной дороги может обернуться катастрофическими последствиями для системы железнодорожного транспорта страны. Об этом в эфире YouTube-канала CapitalTV заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

Идея приватизации "Укрзализныци" принадлежит команде президента Украины Владимира Зеленского.

По словам бывшего чиновника, такую идею озвучивают те, кто не понимает работы железнодорожного транспорта и не учитывает опыта европейских стран.

— Если будет принято такое решение [о приватизации. — Прим. Лайфа], то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта, — предупредил Кава.

Он напомнил, что нечто подобное уже происходило в латиноамериканских странах и привело к прекращению пассажирского движения и демонтажу до двух третей железнодорожной сети.

Кава напомнил о европейском опыте, где вся железнодорожная инфраструктура принадлежит государству.

По данным СМИ, около трети железнодорожных путей на Украине требует полной реконструкции, а остальная часть изношена более чем на 50%. Капитальная модернизация необходима и почти всем мостам: около шести тысяч отслужили более пятидесяти лет, а ещё тысяча — около ста.