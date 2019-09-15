Из-за сообщений о стрельбе был оцеплен ТЦ в пригороде Вашингтона

Несколько десятков полицейских автомобилей прибыли к одному из торговых центров в Арлингтоне, пригороде Вашингтона, из-за сообщений о возможной стрельбе в одном из помещений.

Как сообщает телеканал ABC, стражи порядка оцепили квартал и попросили посетителей найти укрытие на время осмотра помещений, предварительно, предполагая, что стрелок может быть в кинотеатре. Спустя час полицейские сообщили, что не нашли признаков стрельбы, и начали эвакуацию посетителей.

— Мы завершили предварительное обследование помещения кинотеатра. Все люди, которые укрылись внутри, были эвакуированы. Полиция остаётся на месте происшествия и продолжает оценку ситуации, — говорится в сообщении полицейского департамента округа.

Отмечается, что один человек всё же был ранен, он получил травмы во время эвакуации. В настоящий момент полицейское присутствие на месте сохраняется, ведутся оперативные мероприятия.