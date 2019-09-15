В Кемерове открылся сквер Ангелов в память о жертвах пожара в "Зимней вишне"

В его центре возвели башню, олицетворяющую Кузнецкую крепость, с которой и началась история Кузбасса.

В Кемерове открыли сквер Ангелов в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, целью создателей сквера было сделать не место для скорби, а "место памяти и место силы".

— Здесь, на небольшом пятачке, было реализовано всё: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе, — сказал губернатор.

В сквере посадили 60 сосен в память о таком же количестве погибших. В центре сквера возвели башню, олицетворяющую Кузнецкую крепость, с которой и началась история Кузбасса.

Власти также отремонтировали школу № 7, служившую штабом ликвидации пожара в "Зимней вишне", и облагородили территорию рядом со сквером. Всё строительство осуществилось на средства от пожертвований.

25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания был на последнем этаже здания, где находились детская игровая зона и кинотеатры.

Лайф вёл прямую трансляцию открытия сквера Ангелов.