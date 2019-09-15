Пушков оценил слова главы МИД Украины об амнистии и особом статусе Донбасса

По мнению российского сенатора, это проигрышная позиция для украинского президента Владимира Зеленского.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о предоставлении амнистии участникам конфликта в Донбассе, а также изменении закона об особом статусе этого региона.

Ранее Пристайко заявил, что в Конституцию Украины не будут вносить изменения об особом статусе Донбасса, а участникам конфликта не стоит ждать полной амнистии.

— Это противоречит пунктам 5 и 11 минских соглашений и означает прямой отказ от их выполнения. Проигрышная позиция для Зеленского, — написал Пушков в "Твиттере".

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году Верховной радой, однако так и не был введён в действие. В акте сказано, что регион получит особый статус после выполнения ряда условий, в том числе вывода "незаконных формирований" с этих территорий.