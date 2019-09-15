Первая в мире терапия от аллергии на арахис одобрена в США

После восьмичасового обсуждения консультативный комитет пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые в истории официально одобрил способ борьбы с аллергией на арахис. Об этом сообщает журнал Science.

Речь идёт о препарате, известном как AR101, основным действующим веществом которого является арахисовый белок. Сам по себе излечить пациента, страдающего аллергией, он не может, но если принимать это лекарство в течение нескольких месяцев, постепенно увеличивая дозу, то можно выработать устойчивость к аллергену.

Отмечается, что в этом одобрении особую важность несёт тот факт, что оно вообще состоялось, ведь фактически иммунотерапию, при которой пациента нарочно кормят аллергенами, чтобы выработать иммунитет, уже практикуют многие врачи-аллергологи по всему миру, однако пока исключительно на свой страх и риск, ведь этот метод не одобрен ни одной организацией в мире.

И хотя сам по себе консультативный комитет FDA — исключительно совещательный орган и решений не принимает, к нему прислушивается руководство организации. И если терапия будет официально поддержана, то её возьмут на вооружение ещё большее число врачей, что, в свою очередь, увеличит результативность исследований её эффективности.