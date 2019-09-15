Женщина и ребёнок ранены при стрельбе на школьном футбольном поле в США

Женщина и двенадцатилетняя девочка получили ранения во время посещения матча детских регбийных команд в городе Форт-Уорт, штат Техас. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как сообщили в местной полиции, выстрелы прозвучали на футбольном поле в районе 16:00 по местному времени. Им предшествовала ссора между родителями противоборствующих команд.

Отмечается, что одна из зрительниц так сильно расстроилась из-за неспортивного поведения других родителей, что позвонила своему старшему сыну, который приехал на место с пистолетом, встал на холме неподалёку от поля и произвёл более 10 выстрелов в сторону людей.

Одна из зрительниц получила огнестрельное ранение в ногу, двенадцатилетняя девочка травмировала спину во время паники, когда люди разбегались с трибун. Других пострадавших нет.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их здоровью ничто не угрожает. Полиция ведёт поиски стрелка.