Девочка из Техаса заразилась поедающей мозг амёбой после купания и впала в кому

Отмечается, что она уже неделю борется с недугом, хотя обычно подобные пациенты умирают за несколько дней.

Тяжелейшим состоянием организма и медикаментозной комой обернулся поход на реку для 10-летней Лили Авант из Техаса, которая во время купания в реке заразилась сильнейшим амёбным энцефалитом. Об этом сообщает портал Today.

Специалистам пока не удалось выяснить, где именно девочка могла подцепить паразита — во время купания на озере в День труда, который отмечается в США в первую субботу сентября, или позже, во время похода на реку около дома.

Установлено, что, когда девочка находилась в воде, к ней в нос попала "пожирающая мозг" амёба Naegleria, которая обычно обитает в пресных водоёмах. Уже спустя несколько дней состояние ребёнка начало стремительно ухудшаться, однако на первичных приёмах врач списал всё на "школьные вирусы" и отпустил Лили домой.

Когда ребёнку стало совсем плохо, приехавшие на вызов медики поняли, что имеют дело не с рядовой болезнью. Уже в больнице девочку срочно перевели в состояние медикаментозной комы, чтобы дать врачам время на лечение отёка её мозга.

Насколько успешно проходит лечение, никто не готов сказать, но родители надеются на положительный результат, поскольку в среднем люди, заразившиеся амёбой, умирают через пять дней, а организм Лили сопротивляется уже неделю.

Если это случится, то станет настоящим чудом, ведь, по статистике, смертность в подобных ситуациях составляет порядка 97%. С 1962 по 2018 год из 145 заразившихся на территории США выжить смогли только четыре человека.