Учитель Заворотнюк увидел добрый знак на фоне страшных слухов о её болезни

Преподаватель рассказал, что в последний раз видел Заворотнюк два года назад на телевидении.

Народный артист России Авангард Леонтьев, обучавший актрису Анастасию Заворотнюк в школе-студии МХАТ, заявил, что не знает о серьёзных проблемах со здоровьем у своей бывшей ученицы.

Как сообщает "Комсомольская правда", Леонтьев обзвонил общих с Заворотнюк знакомых и оказалось, что никто из них не слышал о болезни артистки. Преподаватель считает, что это добрый знак.

— Если было бы что-то серьёзное, эти люди наверняка были бы в курсе. Скорее всего, всё не так серьёзно, как пишут. Шансы есть, — сказал Леонтьев.

Также он добавил, что в последний раз виделся с Заворотнюк около двух лет назад на телевизионной передаче, где преподаватели встречались со своими студентами.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили актрисе диагноз: злокачественная опухоль мозга. На фоне тяжёлой болезни у неё диагностировали неполный паралич.