В Якутии перестал выходить на связь вертолёт

Вертолёт Eurocopter, принадлежащий добывающей компании, перестал выходить на связь в Оймяконском улусе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

— Для проведения поисков с озера Аяма в район рыболовецкой базы устья реки Уточан вылетел другой вертолёт Eurocopter и вертолёт Robinson из п. Усть-Нера, — говорится в сообщении.

На борту судна находилось три человека — пилот и два пассажира. По данным РИА "Новости", вертолёт принадлежит компании "Нера-Антагачан".