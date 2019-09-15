Хлопок газа стал причиной пожара в жилом доме в Ангарске

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Фото © ГУ МЧС России по Иркутской области

Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 12 человек. Госпитализированы были восемь из них, включая шестерых детей.

Причиной возгорания в жилом доме в городе Ангарске Иркутской области стал хлопок газа, а не взрыв самогонного аппарата, как сообщалось ранее.

Визуальный осмотр места пожара и обследование квартиры с помощью специального оборудования дали возможность сделать предварительный вывод о том, что причиной пожара послужило возгорание газовоздушной смеси, — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС России.

Отмечается, что источником зажигания при скоплении газа могла послужить даже небольшая искра. Накануне происшествия в доме перекрыли газопровод. В качестве основной версии рассматривается самовольное подключение.

Напомним, инцидент произошёл 14 сентября. Ранее сообщалось, что причиной пожара в четырёхэтажном доме стал взрыв при кустарном алкогольном производстве.

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