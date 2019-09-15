Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк: Последнее СМС так и не прочитано

Актёр Станислав Садальский опубликовал в "Инстаграме" переписку с Анастасией Заворотнюк, где предложил ей помощь врачей.

Актриса поблагодарила Садальского за "невероятную сердечную поддержку", но на вопрос "тебе помощь нужна?" Заворотнюк не ответила. Когда именно произошла эта переписка, не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили актрисе диагноз: злокачественная опухоль мозга. На фоне тяжёлой болезни у неё диагностировали неполный паралич.