В Киеве выбрали "мисс Украина — 2019". Но украинцам она не понравилась

Самой красивой девушкой страны стала 24-летняя Маргарита Паша из Харьковской области.

12 сентября в Киеве прошёл конкурс красоты "Мисс Украина — 2019", в котором победила 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Победительница учится на третьем курсе Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко, также она закончила магистратуру по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности".

Маргарита Паша увлекается спортом, занимается художественной гимнастикой, активно пропагандирует здоровый образ жизни, а также вышивает бисером иконы.

Паша получила приз в 400 тысяч гривен (примерно 700 тысяч рублей), далее девушка будет представлять Украину на мировых конкурсах красоты Miss World, Miss Earth, Miss International.

Девушка уже участвовала в конкурсе "Мисс Украина", но в 2015 году, тогда ей не удалось победить.

При этом красоту новой мисс многие украинцы не оценили: в соцсетях стали появляться негативные комментарии, многие указывали на то, что из "достойных девушек... выбрали самую страшную". Некоторые пользователи даже назвали такое решение судей позором.

Всего в конкурсе красоты принимали участие 24 претендентки, "мисс земля Украина" стала Диана Шабас, а "мисс интернешнл Украина" — Марина Киоск.

Россия же выбрала свою главную красавицу ещё в апреле — "мисс Россия — 2019" стала уроженка Ростовской области Алина Санько. Девушке вручили эксклюзивную корону, автомобиль и три миллиона рублей.