У москвички, бросившей сына в Лосином Острове, нашли психические отклонения

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила отклонения у москвички Надежды Куликовой, в феврале этого года оставившей своего малолетнего сына на ночь в парке "Лосиный остров". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Экспертиза была проведена в Институте имени Сербского. По словам собеседника агентства, в момент совершения преступления женщина находилась в невменяемом состоянии. Из института Куликова была направлена в психиатрическое отделение больницы при Бутырском СИЗО.

Также сообщается, что следствие добавило в обвинение Куликовой статью "Жестокое обращение с детьми". Ранее женщине инкриминировалось покушение на убийство.

Напомним, 18 февраля 33-летняя Надежда Куликова сообщила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позже мальчика невредимым нашли автомобилисты на МКАД неподалёку от Лосиного Острова. Мать ребёнка была арестована. Позже она рассказала, как воспитывала сына, а также о существовании свидетеля, который может рассказать о её невиновности.

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