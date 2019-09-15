Киев подготовил "пакет мер" для упрощения жизни в Донбассе

Власти Украины готовят ряд предложений для облегчения жизни людей, проживающих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
— Если быть реалистами, на этом этапе мы имеем предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону, — цитирует Пристайко Hromadske.
В частности речь идёт о ремонте моста в Станице Луганской и разведении войск. Пристайко подчеркнул, что пакет мер отличается от того, что предлагали предыдущие власти страны.
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