Киев подготовил "пакет мер" для упрощения жизни в Донбассе

Глава МИД Украины добавил, что президент Незалежной Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации в регионе.

Власти Украины готовят ряд предложений для облегчения жизни людей, проживающих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

— Если быть реалистами, на этом этапе мы имеем предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону, — цитирует Пристайко Hromadske.

В частности речь идёт о ремонте моста в Станице Луганской и разведении войск. Пристайко подчеркнул, что пакет мер отличается от того, что предлагали предыдущие власти страны.