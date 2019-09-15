В Москве легковушка врезалась в военный автобус — видео

В Москве три человека пострадали в результате ДТП с участием военного автобуса. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла вечером 14 сентября на улице академика Скрябина. Автомобиль "Ниссан" выезжал со двора и не пропустил "мазду". В результате его отбросило на встречную полосу — прямо под колёса автобуса с военнослужащими.

В результате дорожного инцидента были госпитализированы три человека: двое из "ниссана" и один из "мазды".