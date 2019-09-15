Черноморский флот взял на сопровождение корабль ВМС США

Черноморский флот РФ взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно USNS Yuma ВМС США, зашедшее 14 сентября в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной.

Отмечается, что дежурные силы и средства ведут "непрерывное слежение" за американским кораблём. Напомним, что, согласно международной конвенции Монтрё, американские военные суда не могут находиться в Чёрном море больше 21 дня.

Корабли типа USNS Yuma являются многоцелевыми нестроевыми судами, которые предназначаются для оперативной переброски войск, грузов и боевой техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных операций.