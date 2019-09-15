В Курганской области убили заключённого, осуждённого за смерть девочки

В исправительной колонии № 2 в посёлке Просвет Курганской области был убит заключённый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

— Работают следователи, возбуждено уголовное дело, — рассказали в ОНК.

При этом в комиссии намерены начать собственную проверку инцидента 16 сентября.

В пресс-службе областного УФСИН информацию подтвердили. По данным портала Ura.ru, 28-летний мужчина отбывал срок за жестокое убийство девочки.