В Ленобласти годовалый малыш отравился оксибутиратом

Ребёнок доставлен в местную больницу в тяжёлом состоянии. Из квартиры изъята с пластиковая бутылка с белой жидкостью.

В Ленинградской области с отравлением оксибутиратом натрия госпитализировали девочку в возрасте 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщает источник Лайфа.

Сейчас ребёнок находится в больнице в тяжёлом состоянии. Из квартиры, где девочка живёт с матерью, изъята пластиковая бутылка с белой жидкостью. Предполагается, что малышка выпила воды из бутылки, которую привёз друг семьи. Спустя полчаса ей стало плохо.

Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Оксибутират натрия — лекарственное средство белого цвета, которое применяется в неврологии и анестезиологии, легко растворяется в воде. Относится к психоактивным веществам.