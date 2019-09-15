В Ленобласти годовалый малыш отравился оксибутиратом

В Ленинградской области с отравлением оксибутиратом натрия госпитализировали девочку в возрасте 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщает источник Лайфа.
Сейчас ребёнок находится в больнице в тяжёлом состоянии. Из квартиры, где девочка живёт с матерью, изъята пластиковая бутылка с белой жидкостью. Предполагается, что малышка выпила воды из бутылки, которую привёз друг семьи. Спустя полчаса ей стало плохо.
Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
Оксибутират натрия — лекарственное средство белого цвета, которое применяется в неврологии и анестезиологии, легко растворяется в воде. Относится к психоактивным веществам.
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