Женщина проглотила обручальное кольцо, спасаясь от грабителей. Во сне

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Фото © Facebook / Jenna Evans

В Сан-Диего женщина съела обручальное кольцо с бриллиантом, спасая его от преступников. Это необычная история становится ещё необычнее, если учесть, что грабителей 29-летняя Дженна Эванс встретила в кошмарном сне.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhel2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69895213_10214281316576228_1704508151383982080_n.jpg?_nc_cat=1&_nc_oc=AQlCWVw0OT7CVhLd4Le-3mjnn7-ncgFCaHrFE8DKyUoZqZ5Els3qdG6TA4V8I7--gbc&_nc_ht=scontent.fhel2-1.fna&oh=8844f17b6dd5be638dcc73ed1d72bb09&oe=5E0B557F" target="_blank">Jenna Evans</a></p>

Как сообщает Mirror, Дженна уснула в скоростном поезде. Тут ей и приснился кошмар с ограблением. Чтобы спасти дорогое украшение, женщина засунула его в рот, но сделала рефлекторный глоток и проглотила кольцо.

Утром она поняла, что произошло, и отправилась к медикам. В больнице женщине сделали рентген, после чего вызвали гастроэнтеролога, который и вытащил украшение. На странице в "Фейсбуке" Дженна поблагодарила людей за поддержу, отметив, что многие поделились с ней смешными историями.

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