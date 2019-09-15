В Забайкалье на машину с семьёй напал медведь

Пара с ребёнком остановилась отдохнуть у реки, где им навстречу выбежал ревущий зверь.

В Кыринском районе Забайкалья семья из Читы пережила нападение медведя на их автомобиль. Об инциденте "Московскому комсомольцу в Чите" рассказала пострадавшая Ирина Морозова.

Пара с ребёнком возвращалась из небольшого посёлка и остановилась у реки между Тарбальджеем и Мангутом, чтобы отдохнуть.

— Мы достали фрукты и другие продукты. Положили их на крышку капота машины. Вдруг услышали рёв вдалеке. Буквально через пару минут увидели бегущую на нас медведицу. Она за мгновение перебежала реку. Хорошо, что машина была припаркована передом к дороге, — поделилась Морозова.

Семья успела быстро сесть в автомобиль и резко отъехать с места. В этот момент продукты упали с крыши, что и отвлекло медведя.

— Мы очень напугались. Ребёнок в машине был. Меня до сих пор трясёт, — рассказывает Ирина.

Накануне, 14 сентября, пара туристов также столкнулась с медведем в Армении. Мужчина, пытаясь спасти свою невесту, погиб на глазах у любимой.