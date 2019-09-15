В Башкирии двух женщин зарубили, пока в доме спал восьмимесячный малыш

Неподалёку от места, где произошло убийство, правоохранители обнаружили топор, водку и колбасу.

В деревне Шигайкулбаш Буздякского района Башкирии произошло жестокое убийство двух женщин, сообщает портал UfacityNews.

По данным издания, жертвами неизвестного стали 35-летняя местная жительница и её пожилая мать. Также в доме был обнаружен восьмимесячный малыш. Отмечается, что из-за отсутствия родственников у убитых ребёнка передали в приют.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели близлежащую территорию. Недалеко от дома они нашли топор, водку и колбасу. Как рассказали соседи, к убитым накануне трагедии приезжал отец ребёнка. Пока не известно, имеет ли он отношение к инциденту.