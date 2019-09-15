Хлопок газа произошёл в жилом доме в Красноярске

Хлопок газа произошёл в жилом доме на улице Аральской в Красноярске. Как стало известно Лайфу, в мусоропроводе взорвался газовый баллон, сам дом не газифицирован. Видео публикует паблик "Я живу в Красноярске" в соцсети "ВКонтакте".

В результате хлопка деформирована конструкция лестничного марша, а также появилась трещина в стене, повреждено остекление нескольких окон.

Информации о пострадавших нет, на месте работают спасатели и полиция. Эвакуировано 37 человек, в том числе трое детей.