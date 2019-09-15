Шатунов рассказал, почему уходил со сцены на три года

Известный артист взял длительный творческий отпуск, чтобы проводить время с близкими.

46-летний певец, экс-солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов рассказал, что отсутствовал три года на сцене, потому что проводил время с семьёй, пишет Starhit.

— Я три года не давал концертов, потому что дети просто перестали узнавать, — сказал артист.

Певец поделился, что очень любит проводить время с сыном и дочерью. Вместе они ездят летом на рыбалку, а зимой катаются на лыжах. Также он отметил, что о возможном их творческом будущем даже не задумывался.

— Дети к музыке равнодушны, и я этому очень рад, есть профессии гораздо важнее, интереснее и стабильней. Пусть они реализуют себя в них. Достаточно одной звезды в доме, — рассказал Шатунов.

Сейчас певец уже вернулся на сцену, у него крупные планы: новые песни и плотный график выступлений, который расписан уже до конца года.

И хотя в августе появилась информация о том, что экс-солист "Ласкового мая" больше не исполнит свои хиты "Белые розы" и "Седая ночь", его представитель заявил, что вопрос с популярными песнями будет решён.