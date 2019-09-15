В бундестаге заявили о попытке Запада вытеснить Россию с рынка газа

Решение Европейского суда об ограничении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL носит политический характер и является попыткой частично вытеснить Россию с рынка поставщиков голубого топлива. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил глава германо-российской группы в бундестаге, депутат Робби Шлунд.

— Есть намерение, искусственно сокращая объёмы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным, — рассказал парламентарий.

По словам Шлунда, решение суда ЕС ведёт к деформации рынка и подорожанию энергоресурсов. Также депутат высказал мнение, что в случае холодов, Германии срочно понадобится газ из "Северного потока — 2". Кроме того, Шлунд напомнил о возможности поставок сжиженного газа с Ямала, который может пригодиться Европе и Северной Америке при условии морозной зимы.

Напомним, что по решению суда немецкая компания Opal Gastransport ограничила доступ "Газпрома" к трубопроводу утром 14 сентября. В Федеральном сетевом агентстве Германии призвали вдвое сократить объёмы транспортировки российского газа по OPAL.