Подросток из Китая год не обращал внимание на зубную боль, но это оказался рак

Сначала 15-летний мальчик испытывал лишь "незначительный дискомфорт". Дальнейшее промедление могло бы стоить ему жизни.

В Китае родители 15-летнего подростка практически насильно отвели к стоматологу сына, у которого год болел зуб, и узнали, что это опухоль, сообщает China Press.

Мальчик в течение года чувствовал незначительную зубную боль, но не обращал на неё должного внимания. Постепенно дискомфорт усиливался, дошло до того, что школьник не мог самостоятельно выйти на улицу.

— В сопровождении родителей я пошёл в больницу Ханчжоу на осмотр. Я ожидал, что это будет простая зубная боль, — поделился подросток.

Врачи сообщили семье, что у него амелобластома — медленно растущая опухоль. За целый год, который школьник терпел боль, она заполнила 20% нижней челюсти.

Мальчика удачно прооперировали, в ближайшее время ему поставят челюстной имплант.

Подобный вид опухоли очень опасен. При её неправильном удалении пациент может лишиться возможности самостоятельно есть.

Похожая история произошла у жительницы Великобритании. Мать четверых детей десять лет не обращала внимания на постоянную усталость и головные боли. Супруг решил отвезти её к врачу, там пара и узнала, что у девушки опухоль.