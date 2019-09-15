Умер учёный-экономист Виктор Ивантер

Российский учёный-экономист, академик РАН Виктор Ивантер умер в возрасте 83 лет.
— 15 сентября скончался выдающийся российский ученый-экономист Виктор Викторович Ивантер, основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, — цитирует ТАСС представителя РАН.
Виктор Ивантер родился в 1935 году. Образование он получил в Московском государственном экономическом институте. С начала 60-х годов Ивантер начал заниматься экономической наукой. Большую часть жизни учёный проработал в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, главой которого стал в 1997 году.
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