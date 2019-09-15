В Казахстане автомобиль въехал в толпу подростков — видео

В Актюбинской области Казахстана автомобиль совершил наезд на толпу детей. Восемь подростков и один ученик нулевого класса были госпитализированы, сообщает TengriNews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

— 20-летний водитель автомашины, выезжая с парковки на проезжую часть, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на часть группы детей, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 14 сентября в городе Хромтау на западе страны. Большинство пострадавших являются учащимися горнотехнического колледжа. После обращения к медикам часть из них отпустили, под наблюдением врачей остаются три человека.

Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан полицейскими. По факту инцидента начато досудебное расследование.