Кокорина и Мамаева готовы взять в "Крылья Советов"

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович заявил, что готов принять к себе в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева, пишет Sportbox.
— Я бы взял и Кокорина, и Мамаева, — ответил Божович изданию на вопрос о будущем футболистов.
Также тренер назвал Кокорина одним из самых талантливых игроков, которых ему доводилось тренировать.
— Надеюсь, он ещё сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. А вообще жаль, что он попал в эту историю, — добавил наставник.
Напомним, 6 сентября районный суд Белгородской области освободил по УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые год назад устроили две драки. Спортсмены должны выйти на свободу в течение 10 дней после решения суда, то есть до 17 сентября.
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