Кокорина и Мамаева готовы взять в "Крылья Советов"

Главный тренер самарской команды прокомментировал скорый выход футболистов на свободу по УДО.

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович заявил, что готов принять к себе в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева, пишет Sportbox.

— Я бы взял и Кокорина, и Мамаева, — ответил Божович изданию на вопрос о будущем футболистов.

Также тренер назвал Кокорина одним из самых талантливых игроков, которых ему доводилось тренировать.

— Надеюсь, он ещё сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. А вообще жаль, что он попал в эту историю, — добавил наставник.

Напомним, 6 сентября районный суд Белгородской области освободил по УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые год назад устроили две драки. Спортсмены должны выйти на свободу в течение 10 дней после решения суда, то есть до 17 сентября.