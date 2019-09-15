В Башкирии девушка утопила сестру, которая мешала ей делать уроки

В Башкирии 17-летняя жительница города Салават утопила младшую сестру в тазике с водой из-за того, что та мешала ей делать уроки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, 13 сентября семилетняя девочка начала капризничать. Сестра решила успокоить её и завела в баню, где окунула головой в таз с водой и удерживала некоторое время. В результате этого девочка захлебнулась и скончалась. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, тело ребёнка было найдено в бане на полу с признаками утопления и повреждением лобной части головы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.