На Сахалине олень забодал сотрудника зоопарка — видео

В Сахалинском зоопарке олень напал на сотрудника учреждения, который зашёл в его загон. Об этом сообщает портал ASTV.

Инцидент произошёл около 15:30 по местному времени (07:30 по мск). На кадрах видно, как мужчина пытается спастись от животного, хватаясь за его рога. На помощь работнику зоопарка поспешила коллега, но в результате она сама оказалась в западне: олень догнал женщину и подбросил её на забор.

Происшествие очень напугало посетителей. Увидев разъярённого оленя, они начали разбегаться, несмотря на то что тот находился в загоне. Пострадавшие получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.