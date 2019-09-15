В Северной Осетии уволили врача, выписавшего ребёнку мазь на гипс

Однако некоторые родители вступились за медика и требуют его возвращения. Они отмечают, что другого врача такой квалификации в поликлинике попросту нет.

Врача поликлиники из Моздока в Северной Осетии уволили после скандального видео в Сети. Об этом сообщает Минздрав республики на своей странице в "Инстаграме".

— Руководством Министерства здравоохранения было принято решение о незамедлительном увольнении этого врача. Несмотря на все его заслуги, опыт и знания. Никто не имеет права нарушать нормы трудового законодательства, — говорится в сообщении Минздрава.

Тем не менее некоторые родители вступились за медика и требуют вернуть его на работу. В беседе с Лайфом они заявили, что компетенция врача находится на высоком уровне. Родители переживают, что если доктора уволят, то некому будет лечить их детей.

— Он был лучшим врачом в этой поликлинике, теперь к кому нам водить своих детей? Он очень любит деток, они ему как родные все. Он дорожит каждым пациентом, за каждого переживает, как за себя, — рассказала мама одного из маленьких пациентов.

Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что детский врач-травматолог, пришёл на работу пьяным и прописал ребёнку с переломом мазь на гипс.