Папа римский приветствовал "долгожданный обмен" между Россией и Украиной

Папа римский Франциск приветствовал "долгожданный" обмен пленными между Россией и Украиной, который состоялся на прошлой неделе, сообщает РИА "Новости".

— Меня радует весть об освобождённых людях, которые смогли обнять своих родных, и я продолжаю молиться за скорое завершение конфликта и за устойчивый мир на востоке Украины, — сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Напомним, обмен между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Лайф публиковал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.

В Киеве заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу провести ещё один обмен. Однако в Кремле считают, что говорить об этом пока рано.