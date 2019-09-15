Дискриминация на миллион. Названа разница в зарплате актёров и актрис Голливуда

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Экономисты отметили, что на протяжении периода с 1980 по 2015 год несоответствие было стабильно.

Экономисты выяснили, что в Голливуде актёры зарабатывают в среднем на 1,1 миллиона долларов больше, чем актрисы, пишет The Guardian.

Исследователи изучили доходы 246 мужчин и женщин, которые снялись в 1343 картинах с 1980 по 2015 год. Анализ проходил по таким критериям, как успехи и наличие наград, популярность в соцсетях. Отмечается, что на протяжении 35 лет различия были стабильны.

По словам экспертов, доход в Голливуде зависит от двух факторов — жанра фильма и возраста актёра. Актёры экшенов получают на 1,8 миллиона долларов больше, чем актрисы. А мужчины за 50 зарабатывают больше на четыре миллиона долларов, чем актрисы того же возраста.

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