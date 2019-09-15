Адвокат Сноудена оценил его желание уехать из России

Министр юстиции Франции уже высказалась о готовности предоставить американцу убежище.

Желание бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена переехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России. Об этом в беседе с "Интерфаксом" заявил адвокат беглого американца Анатолий Кучерена.

— Я не вижу ничего плохого в том, что он желает получить вид на жительство или гражданство в какой-то другой стране. Это не означает, что он не любит нашу страну, — отметил юрист. — В нашей стране его всё устраивает, он никогда не высказывал недовольство чем-либо.

По словам адвоката, Сноуден благодарен России за то, что она его приняла, в отличие от многих других государств. Также Кучерена заявил, что вопрос безопасности для его подзащитного по-прежнему остаётся наиболее актуальным. При этом юрист напомнил, что некоторые страны под давлением США выдают американским властям тех или иных лиц.

В свою очередь министр юстиции Франции Николь Беллубэ высказалась за предоставление Сноудену гражданства своей страны, сообщает радиостанция RTL.

— Я считаю, что Франции нужно быть верной её принципам в сфере миграции и в обязательном порядке предоставлять убежище тем, кто обращается с такой просьбой, — заявила министр.

Ранее сообщалось, что Франция отказала Сноудену в убежище в 2013 году после того, как он передал СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании. Тогда убежище бывшему сотруднику АНБ США предоставила Россия. В 2014 году он получил трёхлетний вид на жительство в РФ, который был продлён ещё на три года в 2017 году.