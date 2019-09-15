Украинцы устроили марш в Антарктиде

Участники украинской экспедиции провели марш в защиту прав животных в Антарктиде. Об этом сообщает движение UAnimals на странице в "Фейсбуке".

Мероприятие прошло на станции "Академик Вернадский" в рамках Всеукраинского марша за животных. Участники потребовали прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях. Полярники выступили с лозунгами "Животные — не ресурс", "Мы в ответе за тех, кого приручили", "Морским животным — море" и другими.

Марш в защиту животных проходит в 24 городах Украины 15 сентября.