Двух пассажирок рейса Симферополь – Москва задержали за пьянку на борту

Две пассажирки рейса, следовавшего из Симферополя в Москву, были доставлены в дежурную часть за распитие на борту спиртных напитков. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

— Они привлечены к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе УТ МВД РФ опровергли информацию о драке на борту, которая ранее появилась в некоторых СМИ.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс совершил посадку в 14:24.