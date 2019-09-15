Двух пассажирок рейса Симферополь – Москва задержали за пьянку на борту

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Фото © Pixabay

Две пассажирки рейса, следовавшего из Симферополя в Москву, были доставлены в дежурную часть за распитие на борту спиртных напитков. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

— Они привлечены к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе УТ МВД РФ опровергли информацию о драке на борту, которая ранее появилась в некоторых СМИ.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс совершил посадку в 14:24.

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