Россию посетит и.о. помощника госсекретаря США

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Москву 17–18 сентября. Об этом сообщили в Госдепе и подтвердили в МИД РФ.

— С 17 по 18 сентября Рикер отправится в Москву, где встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и дипломатами нашего посольства в Москве, — цитирует сообщение ТАСС.

В российском МИДе информацию о визите подтвердили и рассказали, что Рикер встретится с замглавы ведомства Сергеем Рябковым.

Перед Москвой, 16 сентября, сотрудник Госдепартамента посетит Берлин.