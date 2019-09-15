Кировского депутата поймали пьяным за рулём элитного внедорожника — видео

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В Кирове инспекторы ДПС задержали депутата местного Законодательного собрания Георгия Лугинина. Об этом стало известно Лайфу.

Парламентарий передвигался по улице Производственной на автомобиле "Тойота Ленд Крузер Прадо", когда его остановили правоохранители. Результаты экспертизы показали превышение нормы алкоголя в крови депутата на 0,4 промилле.

Он заявил, что употребил только полбанки пива, хотя и признал результаты алкотеста. При этом Лугинин не ответил, зачем он сел за руль после употребления алкоголя.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id6670364?z=photo6670364_456239799%2Falbum6670364_0%2Frev" target="_blank">Георгий Лугинин</a></p>

30-летний Лугинин является членом Комитета по экологической безопасности и природопользованию кировского Заксобрания.

Автор:
НН
Никита Никонов
Соавторы:
Леонид  Хромов
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