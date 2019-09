Маккартни и Старр запишут кавер на одну из последних песен Леннона

Бывшие участники The Beatles заявили, что обнаруженная ими демозапись заслуживает профессионального оформления.

Бывшие участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр готовят совместный кавер на песню Джона Леннона Grow Old with Me, которую он написал в последний год своей жизни. Об этом пишет The Guardian.

Обнаруженная музыкантами демозапись была сделана в 1980 году, когда Леннон работал над альбомом Double Fantasy. По их словам, песня достойна профессионального оформления.

Также в композиции прозвучит строка из песни четвёртого участника легендарной группы Джорджа Харрисона.

— Так что в каком-то смысле нас будет четверо, — отметил Ринго Старр.

Маккартни и Старр уже не в первый раз объединяются для исполнения. В июле бывшие участники The Beatles вместе выступили на концерте в Лос-Анджелесе, который проходил в рамках финального турне Пола Маккартни.