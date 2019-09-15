В Москве задержали скандального экс-хоккеиста Мусатова

Спортсмен запомнился хоккейным болельщикам не только на льду, но и за его пределами: Мусатов известен своими пьяными выходками в различных увеселительных заведениях Москвы.

Бывший российский хоккеист Игорь Мусатов был задержан в Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Ранее Мусатов находился в федеральном розыске. Ему инкриминируется статья "мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору". 16 сентября, в понедельник, планируется решить вопрос об избрании Мусатову меры пресечения.

31-летний спортсмен завершил карьеру в 2017 году после 12 лет выступлений в Континентальной хоккейной лиге. Ранее он неоднократно попадал в правоохранительные органы после пьяных дебошей в ресторанах.