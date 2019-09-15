На Кубани в автомобиле с детьми взорвался газовый баллон — видео

В городе Тихорецке Краснодарского края в автомобиле взорвался газовый баллон. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

— По предварительным данным, днём 15 сентября на улице Ленинградской в автомобиле ВАЗ-2109, где находилась семья с двумя малолетними детьми, произошло возгорание и последующий хлопок газового баллона, — говорится в сообщении.

Родители и дети были госпитализированы. На месте работает следственная группа и криминалисты. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.