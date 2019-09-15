Хоккеисты и болельщики устроили массовую драку в Новосибирске — видео

Изначально конфликт начался между игроками разных команд. Во время их удаления потасовка продолжилась на трибуне уже с участием болельщиков.

В Новосибирске в ходе хоккейного матча между игроками команд "Драйв" и "Кристалл" произошла драка, затем она переросла в массовую потасовку с болельщиками. Информация об этом появилась в паблике в соцсети "ВКонтакте".

Во время игры хоккеист "Драйва" ударил клюшкой по рукам своего соперника из "Кристалла", после чего между ними началась драка, во время которой звучали оскорбления.

Судья удалил обоих игроков. Когда игрок "Драйва" направлялся к раздевалке мимо скамейки запасных "Кристалла", его спросили, зачем он оскорбил оппонента. В ответ на это хоккеист пустил в ход кулаки, и драка завязалась уже на трибуне.

Прекратить потасовку удалось только после того, как в неё вмешались судьи матча.

Ещё одна массовая драка произошла 12 сентября в заводской столовой Амурской области. Один из рабочих вступил в конфликт с другим, что закончилось потасовкой с участием десяти человек.