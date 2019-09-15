В Казахстане поезд снёс пассажирский автобус — видео

В Алма-Атинской области Казахстана поезд, следовавший по маршруту Алма-Ата — Костанай, снёс автобус на перегоне. Об этом сообщает портал Tengrinews со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.
Инцидент произошёл 15 сентября в 19:20 по местному времени (16:20 мск). Автобус двигался по трассе Екатеринбург — Алма-Ата, на 2449-м километре которой и случилось ЧП.
Всего в автобусе находилось 67 пассажиров. В результате столкновения погиб водитель, три человека пострадали, в том числе двое детей.
По предварительным данным, виновником происшествия является водитель автобуса, который проигнорировал все сигналы и выехал на железную дорогу.
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