В Казахстане поезд снёс пассажирский автобус — видео

Соболезнования в связи с инцидентом выразил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В Алма-Атинской области Казахстана поезд, следовавший по маршруту Алма-Ата — Костанай, снёс автобус на перегоне. Об этом сообщает портал Tengrinews со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Инцидент произошёл 15 сентября в 19:20 по местному времени (16:20 мск). Автобус двигался по трассе Екатеринбург — Алма-Ата, на 2449-м километре которой и случилось ЧП.

Всего в автобусе находилось 67 пассажиров. В результате столкновения погиб водитель, три человека пострадали, в том числе двое детей.

По предварительным данным, виновником происшествия является водитель автобуса, который проигнорировал все сигналы и выехал на железную дорогу.