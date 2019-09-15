Минобороны показало кадры поставок С-400 в Турцию

Министерство обороны РФ на своей официальной странице в "Фейсбуке" опубликовало кадры доставки компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Турцию.

— Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в соответствии с условиями заключённого с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки, — говорится в сообщении Минобороны

Компоненты были доставлены с помощью российских самолётов военно-транспортной авиации. Ранее власти Турции сообщили об окончании второго этапа поставок С-400. Ввести в действие их планируется в апреле 2020 года.