Осенний велофестиваль в Москве собрал около 30 тысяч участников

Энтузиасты стартовали с территории "Лужников" и проехали по четырём набережным. Маршрут велосипедисты выбрали путём голосования, проводившегося на сайте мероприятия.

В прошедшем в Москве осеннем велофестивале приняли участие около 30 тысяч гостей и жителей города, отметили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На личных и прокатных велосипедах горожане проехали 24 километра по центру столицы, — говорится в заявлении.

Кроме того, гостям фестиваля предлагали принять участие в велоквесте и тематических мастер-классах, а также понаблюдать за мероприятиями, приуроченными к празднику уличных культур. В стартовом городке работали фудкорт и велофотозона.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, данное мероприятие проводится в столице уже в третий раз. Он подчеркнул, что организаторы делают всё возможное для его совершенствования, надеясь, что фестиваль удастся довести до такого уровня, чтобы на него ориентировались за рубежом.

Напомним, осенний велофестиваль состоялся в Москве 15 сентября. Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.